Call of Duty Warzone e Vanguard: Shi No Numa e nuove skin nel trailer della Stagione 4

Ci separano solo poche ore dal debutto della quarta stagione di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, la quale introdurrà una mappa inedita per il battle royale e l'attesissima modalità a round per Zombies.

Per placare gli animi dei videogiocatori di tutto il mondo in attesa che di due sparatutto ricevano un aggiornamento, Activision e i team al lavoro sul supporto continuo a Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che riassume tutte le novità che stanno per arrivare.

I giocatori del battle royale gratis potranno presto atterrare su Fortune's Keep, una mappa dalle dimensioni ridotte pensata per la modalità Resurgence. Su Vanguard, invece, sta per arrivare la USS Texas 1945, la quale farà da sfondo agli scontri a fuoco in attesa dell'arrivo di Desolation, seconda arena stagionale la cui pubblicazione è prevista tra qualche settimana. Anche Zombies, come accennato, si prepara all'arrivo di Shi No Numa, prima mappa che permette ai giocatori di affrontare orde infinite e di scoprire nuovi dettagli sulla storia di questa modalità. Anche l'arsenale dei due giochi sta per espandersi grazie a Marco 5 e UGM-8, con altri due strumenti di morte in dirittura d'arrivo (il Coltello a Spinta e il Vargo-S)

Vi ricordiamo che l'aggiornamento è in arrivo alle ore 18:00 italiane di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.