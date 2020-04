Call of Duty Warzone: alcuni veicoli sono spariti, ecco perchè!

Una modifica inaspettata ha colto di sorpresa i giocatori di Call of Duty Warzone in queste ore. Alcuni veicoli in modalità Solo sono misteriosamente spariti, ma cosa è successo esattamente?

A rivelarlo è Amos Hodge di Raven Software, team al lavoro su COD Warzone insieme a Infinity Ward, il quale ha rivelato su Twitter che lo studio ha dovuto "rimuovere i grossi camion corazzati dalle Playlist in modalità Solo" a causa di problemi di bilanciamento con la speranza che "questo migliori il meta dei veicoli".

I camion corazzati sono risultati di fatto troppo potenti in battaglia e in particolar modo in modalità Solo, dove guidarne voleva dire godere di un sostanziale vantaggio sugli avversari. Al momento non è chiaro se questi veicoli torneranno in futuro magari dopo adeguate modifiche per renderli meno potenti, allo stato attuale gli sviluppatori non si sono pronunciati a riguardo.

Nelle scorse ore Infinity Ward ha introdotto una nuova modalità Trio in COD Warzone ed ha annunciato che questo fine settimana sono previsti doppi XP (anche sulle armi) per tutti come parte della campagna di ringraziamento per i 50 milioni di giocatori di COD Warzone, il Battle Royale Activision ha riscosso un notevole successo con numeri in continua crescita in queste ultime settimane.