Call of Duty Warzone, Verdansk si fa sempre più vicina: arriverà nel 2024?

A neanche una settimana da quando è stato dato il benvenuto a Urzkistan su Call of Duty Warzone, è tempo di tornare a parlare di quello che potrebbe essere il futuro del progetto Battle Royale targato Call of Duty: Verdansk potrebbe fare il suo ritorno nei lidi di CoD, e ciò potrebbe avvenire tra non molto. Le speculazioni tornano alla riscossa.

Secondo Insider-Gaming, fonte alquanto affidabile nel panorama videoludico, Call of Duty Warzone dovrebbe accogliere Verdansk nel 2024. Purtroppo, non vi sono conferme ufficiali in tal senso, perciò ci vorrà ancora un po' di tempo prima di sapere maggiori dettagli sulla finestra temporale del rilascio della mappa in questione (attualmente limitata all'anno che verrà). I prossimi 12 mesi potrebbero essere molto importanti per CoD, soprattutto alla luce del ritorno desiderato dai fan.

Parliamo, a conti fatti, di un rumor che è tornato alla ribalta dopo anni di silenzio: Call of Duty Warzone 2 avrebbe dovuto accogliere Verdansk nel 2023 secondo le voci di corridoio trapelate a metà dell'anno precedente, ma a distanza di più di 12 mesi non se ne sa ancora nulla della mappa attesa dai giocatori. Però, come dichiarato dalla stessa fonte dapprima citata, "se Call of Duty continuerà la sua tendenza annuale a rilasciare la mappa tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, Verdansk dovrebbe tornare nel dicembre 2024". Quando verrà annunciata in via ufficiale la tanto attesa Verdansk? La risposta alla domanda è rimandata a data da destinarsi.