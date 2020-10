Call of Duty Warzone Zombie Royale: trucchi ed equipaggiamenti migliori per vincere

La nuova modalità di Warzone per terzetti Zombie Royale sta spopolando. Si tratta di un survival disperato pieno di caos, paura e violenza in cui tutto può accadere. Vincere è veramente difficile, soprattutto perché il tipo di gioco è molto diverso dal solito, ma con questa guida le vostre chance aumenteranno.

Zombie Royale è qualcosa di mai visto prima nell'universo dei Battle Royale o in quello di Call of Duty: mescola alla perfezione gli elementi tipici di Warzone con quelli caratteristici di un gioco survival horror. Giocandoci avrete la costante sensazione di essere in pericolo, e in effetti lo sarete davvero, che sia una squadra di umani a sbarrarvi la strada o un'orda inferocita di zombie a inseguirvi.



Dovrete sempre guardarvi le spalle, mantenere la concentrazione e pregare di passare inosservati mentre l'apocalisse imperversa attorno a voi. Per aumentare le possibilità di sopravvivere in questo incubo e arrivare tra i primi classificati (e perché no, vincere la partita con un po' di fortuna), ecco alcuni consigli da mettere in pratica. Dopo andremo a svelare quello che ci sembra il miglior equipaggiamento da prendere per giocare una partita a Zombie Royale.

Gli zombie non possono colpire altri zombie, anche se sono nella squadra nemica. Ricordalo quando cerchi di proteggere i tuoi amici umani, poiché dovranno eliminare gli zombie da soli.

Nonostante la loro sete di cervelli, gli zombie subiscono danni extra da colpi alla testa. Questo li rende in qualche modo più vulnerabile alle armi automatiche o molto precise.

In quanto zombie, non sei costretto a uccidere. Se andando in giro trovi due siringhe di antivirale su cadaveri uccisi da altri giocatori, puoi rigenerarti come umano senza rischi.

Il cerchio iniziale racchiude 150 persone in uno spazio molto più ristretto del normale, quindi saccheggia rapidamente e butta via la pistola poiché l'azione inizierà immediatamente.

Uno zombie impiega tre colpi per abbattere un umano. Altrettanti colpi gli bastano per distruggere un veicolo leggero.

Gli zombie infliggono danni direttamente alla salute, non all'armatura, quindi se sei un umano inseguito dagli zombi puoi anche evitare di perdere tempo indossando le corazze.

Non ci sono gulag qui: ti rischieri immediatamente come zombie e puoi essere completamente eliminato solo una volta che sei stato ucciso come zombie.

Fai attenzione: le scatole di rifornimenti Dolcetto o scherzetto hanno il potenziale per farti prendere un colpo con i loro "jumpscare" casuali, distraendoti da minacce reali. Anche i fantasmi possono confonderti mentre cerchi uno zombie nel buio.

Puoi vedere il numero di zombie rimanenti nella parte in alto a destra dello schermo. È il numero accanto all'icona del teschio rotto a sinistra di quella che indica le squadre rimaste.

Quando muori da umano, puoi tornare sul tuo corpo e recuperare la siringa di antivirale se un altro zombie non l'ha già presa.

Quando ti rigeneri da zombie a umano avrai lo stesso equipaggiamento con cui sei morto (a parte l'armatura), ma anche il tuo cadavere avrà lo stesso equipaggiamento a terra, quindi atterra lì per raddoppiare le munizioni se necessario.

Gli zombie possono essere visti sui sensori di battito cardiaco nonostante siano zombi e quindi non abbiano battito cardiaco. Sono anche visibili agli UAV.

Parlando di UAV, gli zombi hanno un radar costante, quindi sarai sempre visibile a loro. La specialità "Fantasma" non ti salverà. Possono anche vedere le tue impronte come se avessero la specialità "Tracciante".

Uccidere gli zombi fa cadere un sacco di equipaggiamento e soldi: puoi rimettere in gioco tutta la tua squadra con il denaro guadagnato da un paio di uccisioni di non morti.

Nel cerchio finale, concentrati sull'uccisione di giocatori umani. L'ultimo umano a rimanere in piedi vince, indipendentemente dal numero di zombi presenti. Gli zombie però saranno tanti e tenteranno di ucciderti per tornare umani e vincere!

Miglior equipaggiamento

Poiché Zombie Royale si svolge nel cuore della notte, sarebbero l'ideale dei mirini termici e armi efficaci a distanza ravvicinata contro gli zombi. Con un fucile da cecchino termico, potrete abbattere le minacce da lontano e da una posizione relativamente sicura, mentre con un buon MP5 terrete a bada i non morti che cercano di mangiarvi.

Arma primaria - HDR

Volata: Silenziatore monoblocco

Canna: 26.9" HDR Pro

Laser: Laser tattico

Mirino: Mirino termico a doppio ingrandimento

Calcio: FTAC Stalker-scout

Arma secondaria - MP5

Canna: Silenziatore subsonico integrale

Calcio: FSS Close Quarters Stock

Sottocanna: Impugnatura da ranger

Munizioni: caricatore esteso da 45 colpi

Laser: 5mW

Specialità

Sangue freddo

Risposta eccessiva

Amplificato

Equipaggiamento

Letale - Claymore/Mina di prossimità

Tattico - Sensore di battito

Come potete vedere entrambe le armi sono silenziate, per stare il più possibile fuori dai radar nemici ed essere più difficili da individuare. Non abbiamo incluso "Fantasma" preferendo Risposta eccessiva perché ci consente di avere la doppia arma, ma se doveste ottenere un secondo lancio di equipaggiamento cercate di prendere un preset con Fantasma perché anche gli umani useranno UAV e sensori di battito. Le ottiche termiche illuminano bene i bersagli al buio, soprattutto gli zombie che sono sempre visibili. La specialità Sangue freddo protegge invece dalle ottiche nemiche. Grazie ad "Amplificato" potrete cambiare arma rapidamente, per affrontare in scioltezza minacce lontane e vicine senza tempi morti. L'HDR consente di far fuori con un singolo headshot sia umani che zombie, anche a grande distanza, mentre l'MP5 farà il suo dovere contro i nemici a distanza ravvicinata o nel caso in cui doveste assaltare una casa.

Infine, Claymore e Mine sono fondamentali per proteggere l'entrata del vostro nascondiglio o semplicemente avere le spalle coperte e guardare solo di fronte, senza la paura di essere attaccati da dietro. Potrete tenere di mira le scale di un secondo piano in cui vi state nascondendo senza preoccuparvi di quella finestra da cui provengono sinistri versi zombeschi...

Adesso siete pronti per sopravvivere nella Verdansk più infestata di sempre! Avete visto qualche Testa di Zucca su COD Warzone? Date un'occhiata alla nostra guida che svela questo misterioso fenomeno! Se invece siete interessati alla ricompensa dell'evento, nelle nostre pagine troverete anche la guida per sbloccare gratis il Castigatore Cucurbitaceo!