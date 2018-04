Call of Duty World Championship: svelate le date dell'evento più importante dell'anno

Sono state finalmente svelate le date e la location del più grande evento di Call of Duty dell'anno. La fase finale del campionato della Call of Duty World League 2018 si terrà nella Nationwide Arena di Columbus, in Ohio, dal 15 al 19 agosto, stando all'annuncio ufficiale pubblicato sui social.

La rivelazione del Call of Duty Championship 2018 è stata fatta domenica sera, proprio poco prima delle finali della CWL di Seattle, che ha visto scontrarsi due formazioni agguerrite: Evil Geniuses e Rise Nation, con questi ultimi in grado di strappare il trofeo ai primi e rendersi protagonisti di una rimonta che ha dell'incredibile. I Rise Nation infatti hanno iniziato la loro scalata partendo dal loser bracket.

Come l'evento più importante della stagione Call of Duty: WWII, solo le prime 32 squadre del mondo potranno competere per portarsi a casa parte del ricco montepremi da 1,5 milioni di Dollari.

Questa sarà la prima volta che il Campionato Call of Duty verrà ospitato dalla città di Columbus. L'anno scorso il campionato del mondo si è tenuto a Orlando, in Florida, e gli altri eventi mondiali di Call of Duty, a partire dal 2011, si sono tenuti in California.

Il campionato del mondo di Call of Duty del 2018, come già detto, si svolgerà nella Nationwide Arena, che è stata la sede dei Columbus Blue Jackets, franchigia della NHL. L'arena è molto grande e può contenere circa 20.000 persone. I biglietti per il pubblico sono già in vendita e ci è realmente interessato ad andarci dovrebbe pensare di acquistarli il prima possibile, perché potrebbero esaurirsi molto rapidamente.