Call of Duty World League: dopo lo spettacolo degli Open, oggi inizia la Pro League!

Originariamente inaugurata in occasione di, la CWL Pro League è tornata per Call of Duty: WWII, rinnovata e ampliata in ogni suo aspetto. Lapermette ai migliori team di tutto il mondo di sfidarsi “live” nel corso di più stagioni e molteplici eventi diversi.

Oltre agli Open e ai circuiti nazionali c'è, appunto, anche la Pro League, che mette in palio un ricco montepremi e una marea di Pro Point validi per la classifica World Leage.

Tuttavia, dopo aver ricevuto feedback sia da giocatori professionisti che dai fan, la CWL ha deciso di inserire anche un nuovo formato per la Pro League: due "Divisioni", formate da otto squadre ciascuna, piuttosto che quattro eventi concentrati in intensissimi weekend di gare.

Le prime quattro squadre di ogni Divisione, poi, passeranno ai Playoff una volta che la stagione regolare si sarà conclusa. Le partite verranno ora giocate martedì, mercoledì e giovedì rispetto al campionato dello scorso anno che prevedeva il fine settimana, con un doppio formato "Round Robin" che aumenta il numero di partite giocate tra ciascuna squadra.

La “Divisone A” della Lega Pro ha dato il via alle danze per la Pro League proprio oggi, martedì 23 gennaio, presso la MLG Arena di Columbus, Ohio. Il programma per la prima settimana di torneo (che potete seguire su Twitch o sui canali MLG, lo pubblichiamo di seguito. Gli orari si riferiscono al nostro fuso orario, per i nottambuli che riusciranno a guardarle tutte.

Martedì 23 gennaio:

23.30 eRa vs Team Kaliber (già vincitori dei primi due Open della stagione);

01.00 Mindfreak vs Red Reserve;

02.30 Team Kaliber vs OpTic Gaming;

04.00 eRa vs Echo Fox.

Mercoledì 24 gennaio:

22.00 Red Reserve vs Team Vitality;

23.30 OpTic vs eRa;

01.00 Red Reserve vs Rise Nation;

02.30 Echo Fox vs Team Kaliber;

04.00 Rise Nation vs Mind Freak.

Giovedì 25 gennaio:

22.00 Mindfreak vs eRa;

23.30 Team Vitality vs Echo Fox;

01.00 Team Kaliber vs Red Reserve;

02.30 OpTic vs Rise Nation.

Ogni Divisione giocherà per due settimane e ciascuna squadra disputerà lo stesso numero di serie e di partite, per tutta la stagione regolare che dovrebbe andare sino al 22 marzo, mentre dal 6 aprile avranno luogo i Playoff.