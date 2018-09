Call of Duty World League: ecco come cambierà il campionato per la nuova stagione

L'attesa è finita per i fan dell'esport di Call of Duty: è stato rivelato il programma iniziale per la stagione 2019 della Call of Duty World League.

La stagione competitiva di Black Ops 4 presenta un montepremi totale di $ 6 milioni, che eclissa il montepremi di $ 4,2 milioni dello scorso anno e si presenta come il più ricco nella storia di Call of Duty.

Il primo grande evento internazionale di Black Ops 4 sarà il CWL Las Vegas, che si svolgerà dal 7 al 9 dicembre. Le prime quattro squadre di Las Vegas si qualificheranno immediatamente per la CWL Pro League 2019. Le altre 28 squadre più importanti saranno dirottate verso una LAN di qualificazione a gennaio per provare a guadagnare uno degli ultimi 12 slot della lega professionistica.

La CWL Pro League 2019 inizierà ufficialmente a febbraio. Quest'anno ci sarà solo una tappa invece di due, ma la Pro League avrà ancora due divisioni da otto squadre ciascuna. Saranno introdotti anche match tra le due divisioni e ci saranno più finestre di mercato durante tutta la stagione per consentire alle formazioni di cambiare più spesso il roster in caso di necessità.

I playoff 2019 CWL Pro League saranno un evento speciale alla fine della stagione, rinominato CWL Finals. È stata inoltre introdotta una nuova divisione dilettantistica con un proprio montepremi, che porterà a un torneo di fine anno a latere delle finali CWL.