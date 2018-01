Call of Duty World League: Il team Kaliber campione della CWL di New Orleans

La, presentata da PlayStation 4, si conclude con ilad aggiudicarsi il primo premio dopo un torneo altamente competitivo di

I team Luminosity Gaming, Rise Nation e Red Reserve si sono classificati nelle prime quattro posizioni al termine della competizione della durata di tre giorni che si è svolta presso il Centro Congressi Ernest N. Morial di New Orleans.

Il team Kaliber si è aggiudicato una fetta importante del montepremi complessivo dell’evento, pari a 200.000 dollari, nell’ambito del montepremi totale della nuova stagione, di 4,2 milioni di dollari, il più alto di sempre nella storia degli esports di Call of Duty. Il team Kaliber aveva già vinto il torneo CWL Open di Dallas a dicembre 2017.

"Vincere due tappe di fila della CWL significa il tutto per noi! Un sacco di persone hanno dubitato di noi, anche dopo la vittoria della CWL di Dallas, e sono contento di poter dimostrare che si sbagliavano", afferma Martin “Chino” Chino, CWL New Orleans Open MVP. "Sono davvero orgoglioso di noi, ma è proprio perché siamo così bravi che sento che abbiamo grandi margini di miglioramento. Vogliamo rimanere al vertice della classifica e la prossima sfida è la CWL Pro League e poi il torneo CWL ad Atlanta a marzo". Le squadre provenienti dal Nord America, dall'Europa e dalla regione dell’Asia e del Pacifico hanno gareggiato per aggiudicarsi la possibilità di essere incoronati campioni. Durante lo scorso fine settimana i fan hanno assistito all'evento in diretta, online su MLG.com/CallofDuty e direttamente in-game, nel teatro del quartier generale di Call of Duty: WWII.

Ecco la classifica finale del CWL Open di New Orleans:

1 - Team Kaliber

2 – Luminosity Gaming

3 – Rise Nation

4 – Red Reserve

5/6 – Echo Fox / eUnited

7/8 – Evil Geniuses / FaZe Clan

La stagione continuerà con il prossimo evento open in programma, al Georgia World Congress Center di Atlanta dal 9 all'11 marzo 2018. I biglietti per la CWL Open di Atlanta sono disponibili in più versioni. I biglietti di ingresso generale all'evento sono disponibili a 59,99 dollari (più tasse e imposte applicabili). Il Premium Pass per l'evento, invece, ha un costo di 89,99 dollari (più tasse e imposte applicabili) e include la maglietta dell’evento e un mese di MLG GameBattles Premium. È inoltre disponibile un biglietto VIP al prezzo di 299,99 dollari (più tasse applicabili e tasse) che include la maglietta e la giacca dell’evento, l’ingresso anticipato di un’ora, l'accesso alla VIP Lounge e molto altro ancora. Per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito ufficiale dedicato all'evento.