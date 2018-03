Call of Duty World League: il team Rise Nation è il vincitore della CWL di Atlanta

Dopo tre giorni di intensa competizione su, il teamè stato incoronato campione delladi Atlanta, presentata da PlayStation 4. Il resto del podio e la quarta posizione è andata ai teamche si sono sfidati al Georgia World Congress Center di Atlanta, in Georgia.

Come campione della CWL di Atlanta, il team Rise Nation si è portato a casa 200.000 dollari e si è aggiudicato la quota più alta del montepremi complessivo di 4,2 milioni di dollari della stagione della Call of Duty World League, in assoluto il più consistente nella storia degli esports di Call of Duty.

"Questa vittoria significa tutto per me e per i miei compagni di squadra. Molti dei miei fan mi seguono da tanto tempo e vedere che continuano a farlo anche adesso che sono al top della mia carriera è incredibile. Ma per i fan di Rise Nation penso che ne sia valsa la pena”, afferma il miglior giocatore della CWL di Atlanta, Anthony" Methodz "Zinni. "Il supporto della mia famiglia non ha eguali. Mi hanno sostenuto durante la mia carriera, anche quando le cose non andavano bene. Gli voglio bene e oggi sono così contento per loro così come loro lo sono per me”.

Nel fine settimana gli spettatori di tutto il mondo hanno visto oltre 170 squadre gareggiare davanti ai propri fan, attraverso il sito MLG.com/CallofDuty, il canale Twich di Call of Duty, Twitch.tv/CallofDuty, e nel gioco all’interno degli Headquarter di Call of Duty: WWII.

Ecco le classifiche finali della CWL di Atlanta:

1° posto: Rise Nation

2° posto: Red Reserve

3° posto: Luminosity Gaming

4° posto: Team EnVyUs

5° e 6° posto: eUnited / OpTic Gaming

7° e 8° posto: Evil Geniuses / Team Kaliber

Prossimamente, la Call of Duty World League partirà alla volta del Regno Unito per la CWL di Birmingham che si terrà all’Insomnia62 Game Festival dal 30 marzo all’1 aprile. I biglietti per la CWL di Birmingham sono disponibili online su Insomnia62, a partire da 26.14 sterline (tasse e commissioni incluse) per i biglietti giornalieri e fino a 73.19 sterline (tasse e commissioni incluse) per i biglietti dell’intero weekend. Per maggiori informazioni sui biglietti e sull’evento, è possibile visitare il sito MLG.com/CWLBirmingham.

Visitate il sito CallofDuty.com/esports e seguite la Call of Duty World League su Twitter e Instagram per gli ultimi aggiornamenti. Per le trasmissioni in diretta e i video on demand, andate sul sito MLG.com/CallofDuty.