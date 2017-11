Call of Duty World War 2 a confronto su Xbox One e Xbox One X

La redazione di GamingBolt ha pubblicato un video che mostra le principali differenze tecniche tra le versioni Xbox One e Xbox One X di, il quale sembra sfruttare nel migliore dei modi le potenzialità della nuova console Microsoft.

Nello specifico, la versione Xbox One e Xbox One S utilizza una risoluzione dinamica che va da un minimo di 800x900p nelle situazioni più concitate a un massimo di 1600x900p. Su Xbox One X questo valore viene notevolmente aumentato, la risoluzione dinamica è infatti compresa tra 1440x2160p e 3840x2160p, con un aumento rispettivamente del 332% e 476%.

Migliorie anche sul fronte del framerate, su Xbox One X quest'ultimo è stabile a 60 fps anche nelle situazioni più frenetiche mentre su Xbox One e One S si verificano sporadicamente cali fino a 40 fps. Nel complesso dunque Sledgehammer Games semba aver svolto un buon lavoro di ottimizzazione per il suo nuovo sparatutto, disponibile nei negozi dal 3 novembre scorso su PC, PS4 e Xbox One.