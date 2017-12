Call of Duty World War 2 è il gioco più venduto del 2017 in Nord America

Secondo i dati diffusi da NPD,è il gioco più venduto in Nord America nel 2017. Grazie a questo traguardo,si aggiudica il trofeo di titolo più venduto negli Stati Uniti per il nono anno consecutivo.

Questo il commento del CEO di Activision, Eric Hirshberg: "Siamo davvero orgogliosi di Call of Duty: WWII e del grande lavoro fatto in questi anni da tutti i team di sviluppo, che ha consentito al franchise Call of Duty di innovarsi e restare in cima alle classifiche per quasi un decennio - davvero una grande impresa. Un doveroso ringraziamento va soprattutto ai nostri appassionati fan in tutto il mondo, per l’affetto dimostrato nei confronti di questo incredibile franchise."

Di seguito riportiamo la classifica completa del mese di novembre, ricordiamo che per quanto riguarda i giochi Nintendo, Bethesda e Blizzard (Destiny 2 e Overwatch) non sono comprese nelle rilevazioni di NPD le copie digitali.

Classifica USA Novembre 2017

Call of Duty World War 2 Star Wars Battlefront II Assassin's Creed Origins NBA 2K18 Madden NFL 18 Super Mario Odyssey FIFA 18 Need for Speed Payback Destiny 2 Pokémon Ultrasole Pokémon Ultraluna La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Grand Theft Auto V The Sims 4 The Legend of Zelda Breath of the Wild Mario Kart 8 Wolfenstein II The New Colossus South Park Scontri Di-Retti WWE 2K18 Just Dance 2018

In Top Ten trovano spazio anche Super Mario Odyssey, Need for Speed Payback, Destiny 2 e Pokemon Ultrasole, oltre a titoli sportivi come FIFA 18, NBA 2K18 e Madden NFL 18.