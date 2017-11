Call of Duty World War 2 è il gioco più venduto su Steam a novembre

Secondo i dati diffusi da SteamSpy,è il videogioco per PC più venduto a novembre su Steam. Sebbene non ci siano dati precisi in merito, lo sparatuttosembra essere riuscito a superare l'agguerrita concorrenza, piazzandosi sul gradino più alto del podio.

Al secondo posto troviamo Football Manager Touch 2018 seguito da Football Manager 2018, che completa così il podio. Di seguito la classifica completa:

Call of Duty WWII Football Manager Touch 2018 Football Manager 2018 Nioh Complete Edition Death Coming Mirror Space Pirates And Zombies 2 Hand of Fate 2 The Drone Racing League Simulator Fox Hime

In Top 10 trovano spazio anche Nioh Complete Edition, Death Coming, Hand of Fate 2 e Fox Hime, mentre altri Tripla A blasonati come LEGO Marvel Super Heroes 2 non sono riusciti a entrare in classifica.