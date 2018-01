Call of Duty World War 2 si aggiorna su PS4 con la patch 1.08

hanno pubblicato la patch 1.08 diper PlayStation 4. Questo aggiornamento pesa 1.8 GB ed è attualmente disponibile solo sulla console Sony, presto scaricabile anche su PC e Xbox One.

L'update in questione rimuove le decorazioni natalizie dal Quartier Generale, l'evento invernale giunge così ufficialmente al termine. In ogni caso, gli utenti potranno continuare a partecipare agli Ordini dell'evento stagionale, con tanto di apertura dei Drops invernali e relativi oggetti speciali esclusivi.

Aggiunta, infine, anche la playlist Uccisione Confermata a livello Veterano. L'aggiornamento non porta in dote ulteriori novità, ricordiamo che a fine gennaio arriverà il primo Map Pack per Call of Duty WWII, intitolato The Resistance, il quale includerà nuove mappe, armi e nuovi contenuti per le modalità Guerra e Nazi Zombi.