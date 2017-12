Call Of Duty World War 2 è stato il gioco più venduto in Italia a novembre

E' statoil videogioco più venduto a novembre in italia sul mercato retail. Lo sparatuttodomina le classifiche PC e console, lasciandosi alle spalle titoli come

Classifica italiana console novembre 2017

Per quanto riguarda la Top 10 Console si segnalano i buoni risultati di Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey e Pokemon Ultrasole e Ultraluna. Call of Duty World War 2 è presente sia in versione PlayStation 4 che Xbox One, a testimonianza del buon successo riscosso dal gioco.

CALL OF DUTY WW II PS4 FIFA 18 PS4 GRAN TURISMO SPORT PS4 ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4 POKEMON ULTRASOLE 3DS CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH CALL OF DUTY WW II Xbox One POKEMON ULTRALUNA 3DS NEED FOR SPEED PAYBACK PS4

Classifica italiana giochi PC novembre 2017

CALL OF DUTY WW II FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION DESTINY 2 THE SIMS 4 OVERWATCH GAME OF THE YEAR DIABLO III BATTLE CHEST CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 ALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY BLACK OPS II

Su PC, lo sparatutto Activision supera Football Manager 2018 e Destiny 2, mentre il vendutissimo The Sims 4 occupa la quarta posizione, immediatamente a ridosso del podio.