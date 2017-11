Call of Duty World War 2 vince il Black Friday nel Regno Unito

è stato il gioco più venduto nel Regno Unito nel weekend del, lasciandosi alle spalle, proposto a prezzo scontato dalle principali catene inglesi.

Lo sparatutto Activision conquista così il più importante fine settimana dell'anno per quanto riguarda le vendite retail. Di seguito la Top 10 completa:

CALL OF DUTY WWII FIFA 18 GRAN TURISMO SPORT STAR WARS BATTLEFRONT II ASSASSIN'S CREED ORIGINS FORZA MOTORSPORT 7 WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS SUPER MARIO ODYSSEY FALLOUT 4 NEED FOR SPEED PAYBACK

Star Wars Battlefront 2 esce dal podio e occupa la quarta posizione, per il resto non si segnalano altri stravolgimenti, se non il rientro di Fallout 4, in vendita per il Bkack Friday a meno di 15 sterline in moltissimi negozi del Regno Unito.