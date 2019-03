Call of Duty WW2 e Alien Isolation tra gli sconti del weekend sul PlayStation Store

Partono oggi i nuovi sconti del weekend sul PlayStation Store, con interessanti offerte su una selezione di giochi per PlayStation 4, venduti a prezzo ridotto solamente fino a martedì 19 marzo. Vediamo insieme le principali promozioni del fine settimana.

Tra i giochi in offerta troviamo Call of Duty WWII Gold Edition a 29.99 euro (anzichè 69.99 euro), Call of Duty WWII Digital Deluxe Edition a 44.99 euro (anzichè 99.99 euro), il bundle Spyro Reignited Trilogy + Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 49.99 euro, WWE 2K19 e NBA 2K19 Standard Edition a 24.99 euro l'uno, Firewatch a 4.99 euro, Alien Isolation a 7.99 euro e Alien Isolation The Collection (include il gioco ed il pacchetti Unica superstite, Equipaggio sacrificabile, Chiusura, Trauma, Rifugio al sicuro, Contatto perso e L’innesco) a 9,99 euro.

Avete già deciso cosa comprare? Vi ricordiamo che gli sconti sono validi fino al prossimo 19 marzo, avete tempo dunque tutto il fine settimana per ricaricare il portafoglio PSN e fare shopping. Da non sottovalutare l'offerta sulla Gold Edition di Call of Duty WWII, ancora più interessanti i prezzi di Alien Isolation, Firewatch e del bundle Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, che vi permetterà di portare a casa due raccolte (con ben sei giochi) al prezzo di una.