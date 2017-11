Call of Duty WW2: un bonus per chi gioca in multiplayer prima del 17 novembre

Se avete intenzione di giocare anei prossimi giorni, vi consigliamo di dedicarvi anche al multiplayer prima del 17 novembre. Così facendo, infatti, potrete ottenere un bonus in-game che include un elmetto esclusivo e un emblema con il logo di

Giocando al multiplayer di Call of Duty WW2 entro il 17 novembre, dunque, riceverete in regalo il Pathfinder Pack, un pacchetto bonus che include un elmetto esclusivo, un emblema con il logo di Sledgehammer Games, un bonus XP per le armi, un bonus XP per le divisioni e infine tre casse di rifornimento (come potete vedere nell'immagine riportata in basso). Una buona scusa per giocare online al nuovo FPS bellico di Sledgehammer entro il 17 novembre?

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione di Call of Duty WW2.