Call of Duty WW2: i COD Points saranno implementati la prossima settimana

, la valuta acquistabile in-game intramite denaro reale, sarà implementata all'interno dello sparatutto dia partitre dalla prossima settimana, e non da oggi come inizialmente previsto dae la software house.

Per la precisione, i COD Points saranno disponibili a partire da martedì 21 novembre, e tutti coloro che hanno acquistato il gioco in formato digitale avranno accesso ad un bonus inziale di 1,100 COD Points. Per quanto non sia stato dichiarato esplicitamente, il ritardo dell'implementazione delle microtransazioni potrebbe essere dovuto ai vari problemi che stanno affliggendo in questi i giorni i server di gioco.

Call of Duty WW2 è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One.