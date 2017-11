Call of Duty WW2: come salire di grado e guadagnare punti PE velocemente

Se non vedete l'ora di salire di grado nel multiplayer di, ottenendo così nuove armi e ricompense, ci sono una serie di accorgimenti che dovreste tenere a mente. In questa mini-guida vogliamo darvi 6 consigli utili per

Accumulare punti PE, inoltre, vi permetterà di progredire attraverso i livelli Prestigio, con la possibilità di sbloccare l'arma finale messa a disposizione per ciascuna delle cinque divisioni. Di seguito vi segnaliamo 6 suggerimenti utili per salire velocemente di grado nel comparto multiplayer di COD WW2.

Ordini e Contratti sono una fonte preziosa di PE

Ogni volta che accedete al Quartier Generale, assicuratevi di raccogliere i nuovi Ordini giornalieri e settimanali. Prima di accettarli potrete conoscere le ricompense che offriranno una volta portati a termine: privilegiate quelli offrono un boost ai punti PE per armi e soldati, sono davvero utili.

Di solito questi boost sono a tempo limitato, ma il timer inizierà a scorrere soltanto quando vi ritroverete all'interno di una partita. In alternativa, anche i Contratti possono garantire una buona fonte di PE, ma vanno prima acquistati con i Crediti Armeria e sono in genere più impegnativi. Tuttavia, vi raccomandiamo di tenere d'occhio quelli più semplici ed economici, visto che in genere possono garantire un buon guadagno in termini di punti.

Giocate spesso a Uccisione Confermata

Al momento Uccisione Confermata è la modalità di gioco più indicata per aumentare di grado rapidamente, per la semplice ragione che in breve tempo si possono guadagnare più punti rispetto a qualsiasi altra modalità. Una kill in Uccisione Confermata vale 50 punti, ma raccogliere la piastrina dell'avversario vi permetterà di accumularne altri 75.

Questo significa che effettuare una kill e raccogliere subito dopo la piastrina vi permetterà di ottenere 125 punti in un colpo solo, senza contare che vi capiterà di raccogliere anche le piastrine che non sono state riscattate dagli altri giocatori. Giocando in questa modalità, dunque, il consiglio è quello di muovervi continuamente, effettuare quante più uccisioni possibili e raccogliere le piastrine. Così facendo, otterrete una grande quantità di punti nel giro di pochi minuti.

Privilegiate le Serie di Punti di supporto

Nei vostri loadout cercate di dare massima priorità agli Serie di Punti di supporto. Utilizzandole in partita, infatti, potrete ottenere molti punti con gli assist che fornirete ai vostri compagni. Come se non bastasse, saranno anche meno costose e più facili da ottenere rispetto alle Serie più aggressive.

L'esempio migliore rimane il Velivolo Spia. È relativamente semplice da utilizzare, e tenderà a riempirvi di di assist a brevi intervalli regolari, specialmente nelle mappe più piccole in cui le kill sono più frequenti. Discorso analogo vale per il Velivolo di Controspionaggio o per i Pacchetti di Cura (assicurandovi di distribuirli ai compagni di squadra).

Completate le sfide per i bonus PE

Le sfide, in particolare le sfide mimetiche, offrono ancora una buona dose di punti PE da guadagnare. Per tenere sotto traccia le sfide e le medaglie, non dimenticatevi di consultare il dossier con tutti i requisiti richiesti per completare gli obiettivi.

Il nostro consiglio è di iniziare dalle sfide più brevi e semplici, come quelle che prevedono di uccidere un certo numero di nemici con determinate tipologie di arma. Se vorrete alzare il tiro, dedicarsi alle sfide mimetiche non sarà affatto una cattiva idea.

Provate a ottenere le varianti Epiche delle armi

Probabilmente le varianti Epiche delle armi sono la cosa più difficile da sbloccare in Call of Duty WW2, almeno al momento. Per ottenere la specifica variante Epica di un'arma, infatti, dovrete prima accumulare tutti gli oggetti contenuti nel resto del set.

Ogni oggetto può essere trovato casualmente all'interno delle casse premio, quindi occorrerà un pò di fortuna per completare un set, considerando anche la quantità non indifferente di oggetti da ottenere. Tuttavia, c'è la possibilità di acquistare i singoli oggetti con i Crediti Armeria, anche se la cosa potrebbe richiedere un esborso oneroso.

Al di là del loro aspetto invitante, le armi Epiche si presentano con un boost permanente ai punti PE. Se vi piace una bocca da fuoco in particolare, cercate di collezionare tutti gli oggetti del set in modo da sbloccarne la variante Epica. Ne varrà davvero la pena se vorrete velocizzare l'avanzamento nei vari livelli Prestigio.

Giocate alla modalità Hardcore

Rispetto alle normali partite, nella modalità Hardcore del multiplayer accade tutto più in fretta. Si muore più facilmente, ma al tempo stesso si possono fare più uccisioni nel giro di pochi secondi. E naturalmente si possono guadagnare più punti PE del solito a parità di tempo.

Ma vogliamo avvisarvi: se pensate che in Call of Duty WW2 si muoia troppo spesso, la modalità Hardcore potrebbe diventare frustrante. Se invece amate il ritmo sostenuto e il time to kill fulmineo, vi sentirete a casa. Ad ogni modo, se volete fare il pieno di punti PE vi consigliamo di provare qualche match in questa variante del multiplayer.