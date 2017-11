Call of Duty WW2: come trovare i palloni nel Quartier Generale

Neldisono nascosti tre palloni, recuperandoli porterete a termine la sfida Perlustratore e riceverete un biglietto da visita esclusivo. Di seguito, l'esatta posizione delle palle e i trucchi per recuperarle.

Pallone 1

Entrate nel quartier generale e recatevi nei pressi del cannone poggiato su un cumulo di pietre. Salite sui detriti, arrampicatevi sulla colonna a sinstra e saltate sulla base del cannone, ai piedi di quest'ultimo troverete il primo pallone da football.

Pallone 2

La prima sfida era piuttosto semplice, ma non si può certo dire lo stesso in questo caso. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dal cannone: date la spalle all'arma e prendete il sentiero verso il cinema, all'interno dell'edificio, sulla sinistra, noterete una parete distrutta. Saltate sul muro rotto, percorrete la cinta e saltate sulla tenda che troverete a sinistra. Da qui, vedrete una colonna spezzata, saltateci sopra e successivamente spiccate un secondo balzo per raggiungere il tubo sul muro e salire sul tetto del cinema. Proprio qui troverete ad attendervi il secondo pallone.

Pallone 3

Uscite dal cinema e dirigetevi verso la parte opposta, fino a raggiungere la torretta in legno. Arrivati fin qui salite sui due pali nella parte bassa e guardate a destra per provare un cappio sporgente a cui aggrapparvi. Il gancio vi porterà sull'altro lato della torre di guardia, cercate di saltare sul pennone della bandiera che troverete poco più avanti, cercando di non cadere. Una volta percorso tutto il bastone, scavalcate il muretto per trovare il pallone dentro la piazzetta.