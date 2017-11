Call of Duty WW2 debutta al primo posto della classifica inglese

Call of Duty WWII debutta al primo posto della UK Charts, detronizzando Assassin's Creed Origins, che occupa ora la seconda posizione del podio seguito da FIFA 18. Un buon risultato per lo sparatutto Activision, dopo la tiepida accoglienza commerciale riservata a Call of Duty Infinite Warfare.

Classifica Inglese (6 novembre 2017)

In Top 10 trovano spazio anche Super Mario Odyssey, Gran Turismio Sport, Wolfenstein II The New Colossus e Forza Motorsport 7.

CALL OF DUTY WWII ASSASSIN'S CREED ORIGINS FIFA 18 SUPER MARIO ODYSSEY GRAN TURISMO SPORT WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS FORZA MOTORSPORT 7 MARIO KART 8 DELUXE FORZA HORIZON 3 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA

Chiudono la classifica Mario Kart 8 Deluxe, Forza Horizon 3 e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.