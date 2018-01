Call of Duty WW2: il DLC The Resistance è ora disponibile su PS4

The Resistance, il primo DLC di Call of Duty WW2 , è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4 in esclusiva temporanea. Il pacchetto introduce una serie di nuove mappe per il comparto multiplayer e la modalità Zombie.

Da oggi i giocatori possono unirsi alla Resistenza grazie a Call of Duty: WWII – The Resistance, il primo DLC pack del videogame per console più venduto del 2017 in Nord America, disponibile da oggi su PlayStation 4.

Ricco di nuovi contenuti multiplayer, il DLC The Resistance include tre nuove mappe multigiocatore e la nuovissima missione della modalità Guerra, ideata proprio per riflettere e ricreare lo spirito di chi ha combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pacchetto, inoltre, include The Darkest Shore, il nuovo terrificante capitolo della saga Nazi Zombi.

Il primo DLC di Call of Duty: WWII, arriva proprio durante l'evento per la community The Resistance (iniziato il 23 gennaio e disponibile fino al 27 febbraio), una festa di cinque settimane che offrirà nuove modalità di gioco e nuovi contenuti come mimetiche per le armi, divise e molto altro.

Nel DLC The Resistance, i giocatori combatteranno in diverse località iconiche della Seconda Guerra Mondiale, da Parigi a Praga, tutte centro di storiche insurrezioni, in tre nuove mappe multiplayer e nella nuovissima e dinamica mappa della modalità Guerra.

Valkyrie – Ambientata nelle Foreste Masuriane, nella Prussia orientale, questa mappa è ispirata dalla Tana del Lupo, il quartier generale del Fuhrer sul fronte orientale durante l’Operazione Barbarossa – l’invasione Nazista dell’Unione Sovietica. É una mappa di medie dimensioni con multiple posizioni per i cecchini e mitragliatrici pronte a far fuoco.

– Ambientata nelle Foreste Masuriane, nella Prussia orientale, questa mappa è ispirata dalla Tana del Lupo, il quartier generale del Fuhrer sul fronte orientale durante l’Operazione Barbarossa – l’invasione Nazista dell’Unione Sovietica. É una mappa di medie dimensioni con multiple posizioni per i cecchini e mitragliatrici pronte a far fuoco. Anthropoid – Ambientata a Praga, questa mappa è ispirata dall’Operazione Anthropoid, un tentativo di omicidio di un ufficiale di alto grado tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa mappa è divisa da un fiume, con lunghi percorsi che lo costeggiano e che possono essere usati dai cecchini per gli attacchi a distanza.

– Ambientata a Praga, questa mappa è ispirata dall’Operazione Anthropoid, un tentativo di omicidio di un ufficiale di alto grado tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa mappa è divisa da un fiume, con lunghi percorsi che lo costeggiano e che possono essere usati dai cecchini per gli attacchi a distanza. Occupation – In questa rivisitazione di un grande classico delle mappe di Call of Duty®, i giocatori combatteranno nella Parigi occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Le case e le vetrine nei dintorni offrono postazioni ideali per le imboscate.

– In questa rivisitazione di un grande classico delle mappe di Call of Duty®, i giocatori combatteranno nella Parigi occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Le case e le vetrine nei dintorni offrono postazioni ideali per le imboscate. Operation Intercept – Fuori da St Lo, in Francia, la nuovissima esperienza della modalità Guerra, sviluppata in partnership con Raven Software, porterà i giocatori in una missione di salvataggio cittadino, per salvare i combattenti della Resistenza trasportati in treno. Il primo obiettivo sul fronte degli Alleati sarà quello di liberare i combattenti, per poi passare alla distruzione degli equipaggiamenti di comunicazione più importanti, e bloccare un treno.

Il DLC The Resistance include, inoltre, il nuovissimo e terrificante capitolo della saga co-operativa di Nazi Zombi, The Darkest Shore. Solo pochi giorni dopo il terribile disastro di Mittelburg, la crew ha ricevuto informazioni che suggeriscono che il Doktor Straub si trovi su un’isola a nord della Germania. Coperta dalla nebbia, l’isola è circondata dal vento nemico e dalla forza del mare – e ricca di orde di non-morti. Marie, Drostan, Olivia e Jefferson dovranno combattere questo e molto altro per poter scoprire i misteri che vi si nascondono.

Ricordiamo che Call of Duty WW2 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.