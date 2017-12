Call of Duty WW2: l'evento Assedio Invernale partirà l'8 dicembre

hanno annunciato che l'evento in-gamedisarà disponibile dall'8 dicembre al 2 gennaio. Le nuove attività a tema sono state presentate nel trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Durante Assedio Invernale, i giocatori di Call of Duty WW2 potranno accedere a una versione natalizia del Quartier Generale, una playlist con PE doppi, nuovi contenuti a tema e la mappa gratuita Winter Carentan. Tra le altre cose, l'evento in game introdurrà anche nuove armi come Gewehr 43, Sten, Gpmg.

A proposito di novità, sapevate che pochi giorni fa sono state introdotte le partite classificate di Call of Duty WW2 su PS4 e Xbox One? Ricordiamo che l'evento Assedio Invernale sarà disponibile dall'8 dicembre al 2 gennaio.