Call of Duty WW2 gira a 4K dinamici e 60 fps fissi su PS4 Pro

VG Tech ha condotto un'analisi tecnica su, mettendo il gioco a confronto su. Per quanto riguarda il supporto alla nuova console, il gioco riesce a mantenere i 60 fps fissi adottando una risoluzione dinamica a 4K.

Come potete vedere nel video confronto riportato in cima alla notizia, la versione PlayStation 4 Pro di Call of Duty WW2 riesce a mantenere un frame rate stabile di 60 fps, registrando un miglioramento tangibile alla fluidità rispetto alla PS4 base.

Parlando in termini di risoluzione, su PS4 Pro si è optato per i 4K dinamici da adattare in base alla situazione su schermo. Per essere più precisi, l'asse verticale di rendering è fisso sui 2160p, mentre quello orizzontale oscilla tra i 960 e i 2640, riuscendo comunque a restituire un impatto visivo abbastanza vicino ai 4K nativi.

