Call of Duty WW2 Gold Edition disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One

Call of Duty WWII Gold Edition arriva su PlayStation Store, Xbox Store e Steam, in vendita al prezzo lancio di 49.99 euro. Questa riedizione include il gioco completo, il DLC The Resistance e 1.100 punti COD.

Questa la sinossi dello sparatutto sviluppato da Sledgehammer Games: "Call of Duty torna alle sue radici con Call of Duty WWII, un'esperienza mozzafiato che porterà una nuova generazione nella Seconda Guerra Mondiale. Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele di una guerra contro un potere globale che sta tenendo il mondo in pugno.

Call of Duty WWII porta la Seconda Guerra Mondiale nella nuova generazione con tre diverse modalità di gioco: Campagna, Multigiocatore e Zombi. Continua una guerra di portata epica con The Resistance, il primo pacchetto scaricabile. Combatti in ambientazioni iconiche ispirate agli episodi più famosi della resistenza in tre nuove mappe multigiocatore e in una nuova missione per la modalità Guerra a obiettivi, Operation Intercept. Inoltre, scopri l'ultimo capitolo di Zombi Nazisti: L'Isola delle Tenebre."

Il secondo DLC di Call of Duty World War 2, La Macchina da Guerra, è ora disponibile su PlayStation 4 mentre arriverà il 10 maggio su PC e Xbox One.