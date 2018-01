Call of Duty WW2 in offerta sul PlayStation Store fino al 14 febbraio

Da oggi e fino al 14 febbraioè in offerta speciale sul PlayStation Store: il gioco è disponibile in edizione Standard e Digital Deluxe a prezzo ridotto, in promozione anche un bundle con

L'edizione Standard di Call of Duty WWII costa 54.99 euro anzichè 69.99 euro mentre la Digital Deluxe Edition costa 74.99 euro anzichè 99.99 euro: questa versione include il gioco completo, i lSeason Pass e 1.100 punti COD, oltre ad alcuni contenuti digitali extra come il Pacchetto Divisioni e la mimetica a tema zombie.

Infine è disponibile uno speciale bundle digitale che include Destiny 2 e Call of Duty WWII al prezzo di 84.99 euro invece di 129.99 euro. Le offerte indicate sono valide da oggi e fino al 14 febbraio 2018.