Call of Duty WW2, Injustice 2 e Destiny 2 tra i nuovi Deals with Gold

Da oggi e fino al 19 febbraio saranno disponibili i nuovi sconti proposti sullo Store Xbox con i: tra i giochi a prezzo ridotto troviamo Call of Duty WW2 , Destiny 2, Outcast Second Contact e Injustice 2.

Per quanto riguarda i saldi Xbox One riservati agli utenti Gold, tra le offerte più interessanti troviamo Call of Duty WW2 i n sconto del 35%, Destiny 2 al 60% (con la versione che include il Pass espansioni proposta al 50%), Outcast: Second Contact al 40%, Injustice 2 al 20%, WRC 6 al 70%, Hitman: Game of the Year Edition al 40% e The Solus Project al 70%.

Tra le offerte riservate ai Silver, invece, troviamo BioShock The Collection al 67%, Mafia III Deluxe Edition al 60% e Rocket League al 40%. Per consultare la lista completa delle offerte potete visitare direttamente la pagina dello Store Xbox