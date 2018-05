Call of Duty WW2 e Monster Hunter World tra i nuovi Deals With Gold della settimana

Come segnalato da Major Nelson, a partire da oggi sono disponibili i nuovi Deals With Gold della settimana sullo Store Xbox. Tra i giochi più interessanti in offerta segnaliamo Call of Duty WW2, Monster Hunter World e Star Wars Battlefront 2.

Sconti Xbox One

Alien: Isolation - The Collection 75% DWG

Battlefield 1 Revolution 75% DWG

Call of Duty: Modern Warfare Remastered 40%

Call of Duty: WWII 35%

Monster Hunter World 25% DWG

NBA 2K18 50% DWG

Star Wars Battlefront II 60%

Worms Anniversary Edition 75% DWG

Sconti Xbox 360

Call of Duty: Advanced Warfare Games On Demand 67%

Call of Duty: Black Ops Backward Compatible 50%

Call of Duty: Black Ops II 67%

Call of Duty: Black Ops III - Bundle 67%

Call of Duty: Modern Warfare 2 25%

Call of Duty: Modern Warfare 3 50%

Forza Horizon 2 75% DWG

Star Wars: The Force Unleashed 50%

Star Wars: The Force Unleashed II 50%

Per conoscere nel dettaglio tutte le offerte della settimana, inclusi gli sconti sui DLC, potete consultare direttamente il post di Major Nelson. Ricordiamo inoltre che a partire da oggi gli abbonati a Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente Super Mega Basebbal 2 e Streets of Rage Vintage Collection, i due titoli inclusi nei Games With Gold di maggio.

Approfitterete dei nuovi Deals With Gold della settimana per fare qualche acquisto?