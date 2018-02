Call of Duty WW2: multiplayer gratis su Steam per tutto il weekend

Da oggi e fino a domenica 25 febbraio, tutti gli utentipotranno giocare gratuitamente al comparto multiplayer di Call of Duty WW2 , provando con mano il nuovo capitolo della saga ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come potete leggere sulla relativa pagina di Steam, a partire da adesso e fino alle 22:00 di domenica 25 gennaio, tutti gli utenti della piattaforma Valve potranno giocare gratuitamente con il comparto multiplayer di Call of Duty WW2. Nel caso decidiate di acquistare il gioco completo dopo la prova, inoltre, potrete trasferire tutti i progressi e gli oggetti sbloccati durante il free trial di questo weekend.

Segnaliamo che Call of Duty WW2 sarà in offerta su Steam fino al 28 febbraio al prezzo di 38,99 euro, con un risparmio del 35% sul prezzo di listino. Coglierete l'occasione per recuperare il nuovo Call of Duty di Sledgehammer Games?