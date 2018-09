Call of Duty WW2 è la nuova offerta della settimana del PlayStation Store: da oggi e fino al 27 settembre, gli utenti PS4 potranno acquistare la Gold Edition del gioco con un risparmio del 57%.

La versione PS4 di Call of Duty WW2 viene proposta nella Gold Edition a 29,99 euro invece di 69,99 euro (questa edizione include il gioco base, il DLC The Resistance e 1.100 punti da utilizzare in-game), e nella Digital Deluxe a 47,99 euro invece di 99,99 euro, con un risparmio complessivo del 52% sul prezzo di listino (versione che include il Season Pass).

Se invece siete già in possesso del gioco base, l'offerta settimanale include anche il Season Pass di Call of Duty WW2 in sconto del 46%, a 26,99 euro invece di 49,99 euro. Ricordiamo che il Pass Stagione permette di scaricare i 4 DLC del gioco in uscita nel 2018 (The Resistance, The War Machine, United Front e Shadow War). Ne approfitterete per recuperare Call of Duty WW2 su PlayStation 4?

Segnaliamo che nella giornata è stata annunciata ufficialmente PlayStation Classic, riedizione della prima PlayStation lanciata nel 1994 e divenuta un autentico fenomeno di culto.