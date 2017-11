Call of Duty WW2: nuova patch su console e weekend di doppi XP

ha pubblicato oggi una nuova patch per le versioni Xbox One e PlayStation 4 di. Questo aggiornamento (1.05) pesa 1.36 GB e apporta numerose migliorie al comparto multiplayer e al bilanciamento delle armi, oltre a risolvere problemi e bug segnalati dalla community.

Tra le principali novità troviamo migliorie all'ottimizzazione dei server e del matchmaking, la risoluzione dei problemi relativi ai caricamenti infiniti e al de-ranking, il buff di alcune armi (Walther Toggle, Bren, LMG) e il nerf di BAR, STG44, FG42, oltre a tutte le pistole e le armi da cecchino. Migliorati anche i caricamenti, la modalità split screen e interfaccia utente.

Per il changelog completo (in lingua inglese) vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, inoltre segnaliamo che da oggi e per tutto il fine settimana sarà attivo il Weekend Doppi XP in multiplayer, in questo modo otterrete una doppia dose di punti esperienza in tutte le modalità multigiocatore di Call of Duty WW2.