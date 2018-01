Call of Duty WW2: nuovo trailer per il DLC "The Darkest Shore"

Call of Duty WW2 compreso nella più estesa espansione “".

The Darkest Shore aggiungerà così un nuovo capitolo alla modalità Zombie di Call of Duty WW2, ma con l'espansione The Resistance arriveranno anche le mappe multiplayer online (Anthropod, una mappa a tre corsie ambientata in Cecoslovacchia, Valkyrie, mappa di medie dimensioni situata in uno dei quartieri generali di Hitler, e Occupation, remake della mappa Resistance vista in Modern Warfare 3), oltre alla missione “Operation Intercept” per la modalità Guerra.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Call of Duty WW2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Lo sparatutto di Activision è stato il gioco più scaricato nel 2017 sul PlayStation Store statunitense.