Call of Duty WW2: partite classificate ora disponibili su PS4 e Xbox One

Con un post pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha annunciato che le partite classificate disono ora disponibili su. Gli utenti avranno la possibilità di giocare con le impostazioni ufficiali dei tornei.

Nelle partite classificate, gli utenti verranno abbinati con altri giocatori di abilità equivalente per competere in partite multiplayer 4v4, spaziando tra modalità come Cattura la Bandiera, Hardpoint e Cerca e Distruggi. Così come vincere una battaglia vi farà guadagnare dei punti, perdere una partita (o ancora peggio abbandonarla) provocherà l'abbassamento del vostro ranking. I giocatori verranno divisi in sei categorie di skill crescente: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Master. Alla fine della stagione, inoltre, i giocatori presenti nella Top 100 dei Master verranno ammessi nella categoria Pro.

Ricordiamo che Call of Duty WW2 è disponibile su PS4, Xbox One e PC.