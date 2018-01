Call of Duty WW2: PE doppi e altro ancora nel nuovo evento gratuito Resistenza

Per prepararsi al lancio del nuovo DLC The Resistance ha annunciato che a partire dal 23 gennaio inizierà un nuovo evento gratuito di Call of Duty WW2 con PE doppi, il ritorno della modalità "Demolizione", il nuovo equipaggiamento Resistenza e altro ancora.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, il nuovo evento gratuito di Call of Duty WW2 partirà dal 23 gennaio e includerà la nuova Divisione Resistenza, nuove armi gratuite, il ritorno della modalità "Demolizione", il nuovo equipaggiamento Resistenza, le playlist con PE doppi e altro ancora. L'evento sarà disponibile per tutti i giocatori e su tutte le piattaforme fino al 27 febbraio.

Ricordiamo inoltre che il DLC The Reistence sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 30 gennaio, per poi arrivare in seguito anche su Xbox One e PC.