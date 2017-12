Call of Duty WW2: primi dettagli e immagini per il DLC The Resistance

ha svelato i primi dettagli su The Resistance, il nuovo DLC diannunciato in occasione della Paris Games Week 2017. Vediamo un trailer di anteprima e le prime immagini raffiguranti le mappe che verranno introdotte con l'espansione.

Il DLC includerà tre mappe per il multiplayer standard (Anthropod, una mappa a tre corsie ambientata in Cecoslovacchia, Valkyrie, mappa di medie dimensioni situata in uno dei quartieri generali di Hitler, e Occupation, remake della mappa Resistance vista in Modern Warfare 3) una nuova mappa per Nazi Zombi (The Darkest Shore, ambientata su una spiaggia a distanza di alcuni giorni da The Final Reich) e una per la modalità Guerra (Operation: Intercept, situata in un contesto urbano al di fuori della Francia).

Ricordiamo che il DLC sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2018. Nell'attesa potete dare un'occhiata al trailer e alle immagini che vi abbiamo proposto.