Call of Duty WW2: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e con l'occasione sono arrivati anche i primi voti della stampa internazionale. Stando alle valutazioni assegnate dai giornalisti, il nuovo FPS bellico dista ricevendo un'accoglienza positiva.

Al momento i voti più alti sono il 95/100 di Digital Chumps e il 94/100 di GamesBeat, seguiti da una sfilza di 90/100 assegnati da testate come God is a Geek, Hardcore Gamer, PlayStation Lifestyle, Attack of the Fanboy e GamingTrend. Scendendo troviamo l'88 di Game Informer e una buona quantità di 80/100 come quelli di GamesRadar e del Telegraph. Nel momento in cui riportiamo la notizia, il punteggio Metascore del gioco è fissato a 86/100.

La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di valutare Call of Duty WW2 con un 80/100 (ecco la nostra Video Recensione). A voi sta piacendo il nuovo Call of Duty ambientato nella Seconda Guerra Mondiale?