Call of Duty WW2: un primo confronto tra le versioni Xbox One X e PS4 Pro

ha dato un primo sguardo alle versionidi, analizzando le prestazioni tecniche del nuovo FPS di Sledgehammer Games sulle console premium di Microsoft e Sony.

Tanto per cominciare, Call of Duty WW2 si presenta in ottima forma sia su Xbox One X che su PlayStation 4 Pro, offrendo un'esperienza di gioco perfettamente fluida che riesce a mantenere i 60fps fissi in ogni situazione. Ottime notizie anche per il sistema di illuminazione, con i risultati più sorprendenti mai visti all'interno della serie, in cui non bisogna dimenticare il pieno supporto all'HDR. Digital Foundry ha notato anche dei miglioramenti molto apprezzabili sui modelli poligonali dei personaggi e sulle animazioni.

Parlando del pixel-count, Call of Duty WW2 adotta una risoluzione dinamica su entrambe le console, con picchi minimi di 1920x2160 e picchi massimi di 3840x2160. In media, Xbox One X è la piattaforma che riesce a mantenere una risoluzione più alta nella maggior parte delle scene, offrendo un livello di dettaglio complessivamente superiore. In cima alla notizia trovate la video analisi completa di Digital Foundry.

Ricordiamo che Call of Duty WW2 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.