Parzialmente disattivato e limitato nelle funzionalità poco dopo il lancio del gioco per non appesantire troppo il carico di lavoro dei server, ildisembra ora essere finalmente operativo, come testimoniato da alcuni giocatori che nelle scorse ore sono riusciti ad accedere allo spazio sociale.

Il Quartier Generale può ospitare un massimo di 48 soldati, al momento non è chiaro se questo limite verrà rimosso in futuro oppure no. Il "Social Hub" di Call of Duty World War 2 è attivo in tutto il mondo ma non è escluso che questa apertura possa essere solamente un test per mettere alla prova l'infrastruttura online, dal momento che Activision e Sledgehammer Games non hanno diffuso comunicazioni ufficiali a riguardo.