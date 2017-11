Call of Duty WW2: Sledgehammer ci aggiorna sui problemi di connessione

ha pubblicato un nuovo messaggio sul proprio sito ufficiale, aggiornando i giocatori disui problemi di connessione che stanno affliggendo il comparto multiplayer del titolo. Gli sviluppatori hanno ottenuto diversi progressi nel corso delle ultime 48 ore.

Come potete leggere sul sito ufficiale di Sledgehammer Games, gli sviluppatori si sono messi al lavoro per risolvere i problemi di connessione riscontrati su Call of Duty WW2 dal giorno del lancio. A detta dello studio, l'affluenza di utenti sui server è stata talmente alta da mandare in crisi l'intera infrastruttura, ma l'inconveniente è stato risolto abilitando dei bilanciatori di carico più elevati.

Per quanto riguarda lo spazio social Quartier Generale, invece, pare proprio che la zona tornerà accessibile per tutti i giocatori online nel giro di poco tempo. Inoltre, alcuni utenti potrebbero aver perso alcuni livelli ottenuti in multiplayer, ma anche questo problema sembra ormai risolto (se invece continuate a riscontrarlo, Sledgehammer vi invita a segnalarlo sulla pagina Twitter di Activision Support).

A voi come vanno le attività online su Call of Duty WW2?