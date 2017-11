Call of Duty WW2: lo spazio social Quartier Generale è nuovamente operativo

Dopo i problemi di connessione riscontrati negli ultimi giorni su Call of Duty WW2, finalmente lo spazio social Quartier Generale è tornato ad essere operativo per le sessioni di gioco online. Nel momento in cui riportiamo la notizia, l'area è tornata a funzionare correttamente sia su PS4 che su PC.

Ancora si attende la conferma ufficiale di Activision, ma al momento sia su PC che su PlayStation 4 è possibile accedere a Quartier Generale senza particolari problemi (in base alla connessione e alla località, tuttavia, alcuni utenti potrebbero riscontrare ancora qualche errore). Ricordiamo che lo spazio social permette di ospitare fino a 48 giocatori contemporaneamente, proponendo diverse attività tra cui l'apertura dei lootbox.

Voi avete provato ad accedere alla zona anche su Xbox One? Avete riscontrato problemi? Fatecelo sapere nei commenti.