Call of Duty WW2 è stato il lancio digitale di maggior successo di sempre su PlayStation

ha svelato i risultati finanziari fatti registrare nell'ultimo quarto del 2017. Curiosamente, la compagnia non segue le regole imposte dall'anno fiscale in queste occasioni, quindi i dati diffusi vanno dal primo ottobre al 31 dicembre 2017.

Come specificato dal Chief Executive Officer Bobby Kotick, Activision Blizzard ha molto di cui essere entusiasta guardando i dati emersi: Call of Duty: WW2 non solo è stato il gioco più venduto dell'anno su console, ma ha anche registrato il miglior lancio digitale di sempre su PlayStation.

In aggiunta, Destiny 2 si è rivelato il secondo gioco più venduto in Nord America e il miglior lancio su PC per Activision, mentre Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è diventato la collection remastered di maggior successo nella storia di PS4. Ottimi anche i numeri della Overwatch League, che ha potuto vantare più di 10 milioni di spettatori nella sua prima settimana, con una media di 280.000 utenti connessi al minuto.