Dopo una dura lotta, il(US) ha vinto la. Avendo vinto la prima tappa importante di questa stagione, i TK sono ora il team da battere nel prossimo appuntamento della CWL, a New Orleans, dal 12 al 14 gennaio 2018.

La tappa di Dallas ha battuto il record del più alto numero di team iscritti ad un singolo evento della CWL, con oltre 200 squadre tra l’open bracket e il pool play. Un record che durerà però poco, dato che alla CWL New Orleans Open sono già 270 i team pronti a competere per i 200.000 $ di montepremi in palio. Questa stagione, la CWL porterà il montepremi complessivo a ben 4,2 milioni di dollari, il più alto nella storia dell'eSport di Call of Duty.