Call of Duty WW2 ha venduto 4.4 milioni di copie negli USA a novembre

è stato il gioco più venduto a novembre in Nord America, come testimoniato dagli ultimi dati diffusi da NPD. Nello specifico, il titoloha piazzato 4.4 milioni di copie, ottenendo quindi risultati commerciali decisamente lusinghieri.

NPD sottolinea inoltre il non esaltante trend di Star Wars Battlefront 2, lo sparatutto di Electronic Arts ha piazzato a novembre 882.000 copie in Nord America, meno della metà rispetto a Call of Duty World War 2, risultato ritenuto non in linea con le aspettative, considerando l'enorme campagna pubblicitaria e il traino garantito da Star Wars Episodio VIII Gli Ultimi Jedi.

Sul fronte hardware, NPD ribadisce come PlayStation 4 sia stata la console più venduta dello scorso mese, superando la concorrenza di Xbox One S, Xbox One X e Nintendo Switch.