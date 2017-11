La prima missione integrale di, il nuovo sparatuttoin uscita il 3 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Include la sequenza introduttiva d'apertura del gioco.

Ricordiamo che Call of Duty WWII è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, la campagna permetterà di rivivere i momenti più duri del conflitto storico con una narrazione incredibilmente curata e un'atmosfera di altissimo impatto.

Call of Duty World War 2 sarà disponibile dal 3 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in apertura trovate il video completo della prima missione.