Call of Duty WWII celebra il Giorno dei Veterani con tre video-testimonianze

Ieri 11 novembre si è celebrato il, e, che ha recentemente pubblicato, ha ben pensato di omaggiarlo pubblicando tre video con le testimonianze di alcuni dei soldati che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale.

Steve Melnikoff della 29esima divisione della fanteria, Jack Foy dell'87esima divisione della fanteria e Paul Martinez del 506esimo reggimento dei paracadutisti hanno parlato della loro esperienza vissuta durante il tragico D-Day e i mesi successivi allo sbarco.

Alla fine di ogni filmato ci viene ricordata l'esistenza dell'iniziativa Call of Duty Endowment, un fondo creato da Activision che aiuta i veterani di guerra a trovare un impiego dopo l'abbandono delle forze armate. L'organizzazione ha aiutato dal 2009 fino ad oggi oltre 37 mila veterani, e punta a raggiungere il traguardo dei 50.000 entro il 2019. Trovate i video in questione in allegato a questa notizia.

Vi ricordiamo che Call of Duty WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Sledgehammer Games si è recentemente aggiornato alla versione 1.05. Mentre vi scriviamo è in corso un weekend con doppi punti esperienza.