Call of Duty WWII celebra San Patrizio con l'evento Operazione: Trifoglio Celtico

Inizia oggi l’evento in game di Call of Duty: WWII che celebra la festa di San Patrizio,. Da oggi fino al 3 aprile, tutti gli ambienti di Call of Duty: WWII saranno a tema San Patrizio.

Disponibili una nuova playlist Multiplayer, due Collezioni esclusive e nuovi Ordini e Contratti che permettono di ottenere oggetti e armi speciali.

Shipment 1944

Shipment 1944 è la nuova mappa Multiplayer gratuita disponibile in Call of Duty: WWII, con accesso anticipato oggi per i possessori del Season Pass. La mappa sarà poi disponibile per tutti, sempre gratuitamente, dal 16 marzo.

Leprechaun Hunt Moshpit

Ora le modalità Deathmatch, Postazione, Uccisione Confermata e Dominio hanno un contenuto speciale: un leprecano zombie, ma molto svelto nei movimenti, nascosto in ogni mappa. I giocatori che elimineranno il piccolo gnomo riceveranno qualcosa di meglio che una pentola piena d’oro – la loro Scorestreak sarà carica e pronta all’uso.

Questa modalità sarà disponibile nei match pubblici della playlist, durante l’evento Operazione: Trifoglio Celtico e permetterà di ricevere doppi punti esperienza dalle 19.00 del 16 marzo alle 19.00 del 19 marzo.

Nuove armi ed equipaggiamenti

I giocatori avranno a disposizione nuovi equipaggiamenti a tema San Patrizio, inclusi uniformi, caschi, mimetiche per le armi e molto altro, tutti disponibili esclusivamente durante l’evento Operazione: Trifoglio Celtico.

Oltre al nuovo equipaggiamento, in Operazione: Trifoglio Celtico sono disponibili due armi nuove di zecca: la mitragliatrice M-38 e la mitraglietta leggera MG 81. Entrambe avranno delle varianti specifiche per la Festa di San Patrizio, disponibili esclusivamente durante l’evento in game, mentre tutte le altre varianti saranno invece disponibili anche in seguito.

Altri aggiornamenti importanti

Oggi è anche il giorno di un importante aggiornamento per Call of Duty: WWII, con nuovi oggetti, nuovi portafortuna e mirini. Sledgehammer Games ha inoltre apportato diversi aggiornamenti al sistema di ricompense in game.