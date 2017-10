Call of Duty WWII: le copie trafugate non funzioneranno senza la day one patch

Nonostante manchi ancora qualche giorno all'uscita di, alcuni giocatori sono già riusciti a entrare in possesso di una copia retail del gioco a causa delle consuete rotture del day-one. A quanto pare, però, tali copie non potranno essere giocate online prima della pubblicazione della primissima patch.

La testimonianza giunge da un utente tedesco che ha ottenuto Call of Duty WWII in anticipo, ma provando a giocare alla modalità online ha ricevuto un messaggio che richiedeva la patch del day-one dal PlayStation Network prima di poter essere avviata. Sebbene non vi siano state ancora conferme ufficiali da parte di Activision e Sledgehammer Games, è possibile che questa strategia sia stata applicata proprio per scoraggiare le rotture del day-one.

Ricordiamo inoltre che pochi giorni fa un uomo è stato arrestato per aver venduto su eBay alcune copie rubate dello sparatutto. Call of Duty WWII uscirà il 3 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.