Call of Duty WWII: la day one patch è obbligatoria per avviare la campagna

arriverà venerdì 3 novembre nei negozi, tuttavia alcuni giocatori entrati in possesso di una copia retail in anticipo confermano la necessità di scaricare la day one patch (del peso di 9 GB) per poter avviare la campagna.

L'aggiornamento è già disponibile sui server, l'update pesa 9.4 GB e il download è indispensabile per poter avviare la campagna single player e la modalità Zombie.

Si tratta di una decisione necessaria per bloccare l'utilizzo del gioco prima del lancio, a metà ottobre alcune di Call of Duty WWII erano state rubate da un magazzino di Sony e poi rivendute su eBay. Le copie in questione non funzioneranno senza la day one patch e probabilmente non potranno essere aggiornate, risultando di fatto inutilizzabili.