Call of Duty WWII: disponibile l'evento gratuito Resistenza assieme a una nuova patch

In vista dell'uscita del primo DLC,ha dato il via al nuovo, che rimarrà attivo fino al 27 febbraio 2018.

Fino ad allora, in questo nuovo evento di gioco gratuito i giocatori potranno guadagnare punti esperienza doppi in modalità di gioco inedite e unirsi alla nuova Divisione Resistenza, formata da civili che si sono ribellati all'oppressione nazista. Avranno inoltre accesso alla modalità Demolizione, armi gratuite e al nuovo equipaggiamento Resistenza.

Sledgehammer Games ha anche provveduto a lanciare una nuova patch, che oltre a preparare il gioco all'inizio dell'evento, ha anche risolto una serie di problematiche segnalate dai giocatori e introdotto alcune novità. Ad esempio, la mappa Winter Carentan è ora stata aggiunta alla rotazione principale delle mappe, è stato rimosso lo shock derivante dalle esplosioni generate dai compagni ed è stata velocizzata la rigenerazione della salute. Per tutte le altre modifiche vi invitiamo a leggere il corposo changelog ufficiale.

Vi ricordiamo che Call of Duty WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il DLC1 The Resistance è atteso per il 30 gennaio, e introdurrà tre nuove mappe multigiocatore (Anthropod, Valkyrie e Occupation), una nuova missione per la modalità Guerra a obiettivi (Operation Intercept) e un nuovo capitolo di Zombi nazisti (L'isola delle tenebre).