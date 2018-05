Call of Duty WWII: disponibile un pack di oggetti gratis per gli abbonati a Twitch Prime

Tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime possono ora ottenere in via del tutto gratuita un nuovo pacchetto di oggetti aggiuntivi per Call of Duty: WWII.

Il Pacchetto definitivo scorta di Drop sarà disponibile fino al 7 giugno e contiene al suo interno:

Mimetica dell'arma Bomb Voyage (bonus iscrizione Zombi esclusivo);

(bonus iscrizione Zombi esclusivo); 5 casse con rifornimenti: Tra queste, 3 sono del tipo Des Pots De Vin (contengono un'uniforme eroica non doppia, un portafortuna per arma non doppio, un oggetto epico garantito, sei oggetti casuali) e 2 sono forniture (tre oggetti invernali non doppi e tre oggetti resistenza non doppi)

Ottenere questo pacchetto è molto semplice. Gli abbonati al servizio Twitch Prime non devono far altro che premere sull'icona a forma di corona nella home page di Twitch, scorrere fino al Pacchetto definitivo scorta di drop di Call of Duty WWII e cliccare su Ulteriori Informazioni. Si aprirà una nuova pagina, attraverso la quale potrete collegare i vostri account Twitch e Call of Duty. Una volta completata la procedura, troverete la mimetica e le casse dal Mail Officer. Tenete ben presente che l'offerta è valida per un solo account Call of Duty. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare questa pagina.

Call of Duty WWII è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One e PC, da pochi giorni anche in versione Gold Edition (comprendente il gioco base, il DLC The Resistance e 1.100 punti COD). Il secondo DLC, La Macchina da Guerra, è disponibile dallo scorso mese e include 3 nuove mappe (Egitto, Dunkirk, V2), una nuova missione della modalità Guerra (Operazione Husky) e un nuovo capitolo di Nazi Zombie (Il Trono dell'Ombra).